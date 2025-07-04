Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу польского МИД Польши Радослава Сикорского в соцсети Х.

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Удар по Киеву повредил консульский отдел посольства Польши

Утром 4 июля глава МИД Польши заявил, что консульский отдел посольства Польши был поврежден во время атаки российских войск по Киеву.

Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны,

– добавил Сикорский.

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К слову, в ночь на 4 июля вражеские силы России атаковал 550 средствами воздушного нападения. Основным направлением вражеского удара был Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения врага.