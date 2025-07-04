Атака в ночь на 4 июля отличается от других. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что только беспилотников было 539 единиц, что является наибольшим показателем за последнее время.

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В целом среди беспилотников большинство составляли "Шахеды". Кроме того, враг использовал баллистические и аэробаллистические ракеты: "Искандер", "Кинжал", возможно северокорейскую КN-23.

Это была одна из самых мощных атак и наибольшее использование беспилотников. Основную часть нападения направили именно на Киев. Сама атака отличалась тем, что по разным данным, беспилотники осуществляли атаку одновременно на разных направлениях.

При этом осуществляли маневрирование, в частности фиксировали случаи изменения эшелонов полета. То есть запущенные беспилотники осуществляли полет на больших высотах, снижались, потом снова набирали высоту. Так усложняли работу по их обнаружению и перехвату,

– объяснил авиационный эксперт.

Несмотря на то, что это была рекордная атака, мы видим, что удалось уничтожить 478 целей. С точки зрения эффективности системы противовоздушной обороны это очень высокий показатель. Если говорить о беспилотниках, то это 90%.

Но, к сожалению, показатель перехвата баллистических и аэробаллистических ракет гораздо хуже. В частности это может быть связано с ограничением поставок для Украины противоракет к комплексам Patriot.