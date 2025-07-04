Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Враг атаковал Киев
Зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах столицы.
Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. В ГСЧС сообщили, что там начался пожар кровли 7-этажки на площади 2000 квадратных метров. Произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также загорелись автомобили. По состоянию на 7:37 продолжается тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях.
Шевченковский районпод атакой дронов этой ночью оказался еще не заселенный 8-этажный дом:, произошло разрушение на 1 этаже.
В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских БпЛА.
Последствия атаки по Киеву / Фото ГСЧС
К слову, в ночь на 4 июля противник атаковал 550 средствами воздушного нападения. Основное направление вражеского удара был Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника.