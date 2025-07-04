Медики госпитализировали нескольких пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

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Массированная атака на Киев 4 июля

Шесть районов Киева пострадали в результате ракетно-дроновой атаки, город затянуло дымом. Обломки дронов падали во дворах жилых домов и на открытой территории. В городе в результате массированного обстрела начались пожары.

По состоянию на 06:47 в столице известно о 19 пострадавших. В больницы госпитализировали 14 из них, а 5 получили помощь врачей на месте.

Под ударом в ночь на 4 июля был Днепровский район. Там обошлось без пожаров, но обломки БпЛА упали во дворе дома и возле учебного заведения.

Атака вызвала пожары в Соломенском районе Киева. Обломки падали на нежилую застройку и на территории гаражного кооператива. Горели также складские помещения и админздание.

В Святошинском районе обломки БпЛА вызвали пожар в складских помещениях. Пострадал также двор 16-этажного дома и загорелись автомобили. В частном секторе также возник пожар.

Сразу в нескольких местах в Дарницком районе обломки упали на открытой территории. Атака по району прошла без детонации и пожара.

8-этажный жилой дом был поврежден в Шевченковском районе Киева. В здании еще не живут люди, пожар произошел на первом этаже. Также есть возгорания из-за обломков БпЛА были в частном секторе.

Падение обломков в Голосеевском районе привело к повреждениям в медицинском учреждении. Также пострадала железнодорожная инфраструктура.