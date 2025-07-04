Медики госпіталізували кількох постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
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Масована атака на Київ 4 липня
Шість районів Києва постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки, місто затягнуло димом. Уламки дронів падали у дворах житлових будинків та на відкритій території. У місті внаслідок масованого обстрілу почалися пожежі.
Станом на 06:47 в столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці.
Під ударом в ніч проти 4 липня був Дніпровський район. Там обійшлося без пожеж, але уламки БпЛА впали у дворі будинку та біля навчального закладу.
Атака спричинила пожежі в Солом'янському районі Києва. Уламки падали на нежитлову забудову й на території гаражного кооперативу. Палали також складські приміщення та адмінбудівля.
У Святошинському районі уламки БпЛА спричинили пожежу в складських приміщеннях. Постраждав також двір 16-поверхового будинку та загорілися автомобілі. У приватному секторі також виникла пожежа.
Одразу в кількох місцях у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Атака по району минула без детонації та пожежі.
8-поверховий житловий будинок було пошкоджено в Шевченківському районі Києва. У будівлі ще не живуть люди, пожежа сталася на першому поверсі. Також є загоряння через уламки БпЛА були в приватному секторі.
Падіння уламків у Голосіївському районі призвело до пошкоджень у медичному закладі. Також постраждала залізнична інфраструктура.