Серед них і пожежі, через що у повітрі значна кількість продуктів горіння. КМВА звернулася до містян із проханням з приводу цього, пише 24 Канал.

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Атака ворога на Київ призвела до погіршення якості повітря

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у соцмережах, що у Києві є займання на низці локацій. Тому влада просить жителів після завершення тривоги позакривати вдома вікна через високу концентрацію продуктів горіння.