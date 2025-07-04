Місцеві телеграм-канали повідомляють про низку потужних вибухів, передає 24 Канал. Згодом вони написали про низку пожеж.

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Що відомо про атаку на Київ

О 00:27 Повітряні сили попередили про ціль на Київ.

Згодом монітори повідомили, що могли летіти 2 аеробалістичні ракети "Кинджал".

А уже о 2:30 з'явилося нове попередження для Києва та Василькова про загрозу балістики. За кілька хвилин – ще одне.

За даними моніторингових каналів цього разу, попередньо, було застосовано приблизно 3 – 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

Швидкісна ціль з півночі в напрямку Києва,

– двічі знову повідомили ПС о 2:51 та 2:52.

Попередньо, росіяни запустили ще кілька балістичних ракет.

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Нагадаємо, що тим часом ще з-вечора триває атака "Шахедів" на столицю. Зокрема, повідомляли про пошкодження у Солом'янському, Дарницькому, Оболонському районах. Інформації про постраждалих немає.