З 17:00 на Київщині триває тривога через загрозу ударних безпілотників. У регіоні активно працює протиповітряна оборона, передає 24 Канал.
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Київщина під масованим обстрілом
Близько 23:40 очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА.
В області вже є збиті ворожі цілі. Також відомо про руйнування.
Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Крім того, пошкоджено приватний будинок.
Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях,
– йдеться у повідомленні чиновника.
У столиці теж зафіксовані падіння уламків. У Солом'янському районі сталося займання в нежитловому приміщенні, а у Дніпровському – уламки впали біля навчального закладу.