Близько 20:40 повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників оголосили на Черкащині, передає 24 Канал.

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Вибухи біля Черкас

О 21:15 Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА на сході Черкащини курсують на захід.

Пізніше стало відомо, що дрони рухаються в напрямку Черкас.

Про підвищену небезпеку застосування ударних БпЛА для Черкаського району о 21:21 попередив керівник ОВА Ігор Табурець.

О 21:26 поблизу Черкас та на околицях міста чули вибухи. То ППО працювала по ворожих цілях.

Нагадаємо, що 3 липня окупанти здійснили масований обстріл Полтави безпілотниками. Загинули дві людини. Кілька десятків містян отримали поранення.

Ворог, зокрема, завдав удар по будівлі Полтавського обласного ТЦК, вбивши студента і демобілізованого військового.

Цього дня Росія також атакувала припортову інфраструктуру Одеси, загинули щонайменше двоє людей.