Около 20:40 воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников объявили в Черкасской области, передает 24 Канал.

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Взрывы возле Черкасс

В 21:15 Воздушные силы сообщили, что ударные БПЛА на востоке Черкасской области курсируют на запад.

Позже стало известно, что дроны двигаются в направлении Черкасс.

О повышенной опасности применения ударных БПЛА для Черкасского района в 21:21 предупредил руководитель ОВА Игорь Табурец.

В 21:26 вблизи Черкасс и в окрестностях города слышали взрывы. Это ПВО работала по враждебным целям.

Напомним, что 3 июля оккупанты совершили массированный обстрел Полтавы беспилотниками. Погибли два человека. Несколько десятков горожан получили ранения.

Враг, в частности, нанес удар по зданию Полтавского областного ТЦК, убив студента и демобилизованного военного.

В этот день Россия также атаковала припортовую инфраструктуру Одессы, погибли по меньшей мере два человека.