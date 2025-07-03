Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.

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Де рухаються "Шахеди"

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті

20:16, 3 липня

У Києві пролунали вибухи.

20:02, 3 липня

БпЛА у напрямку Києва з півночі.

20:01, 3 липня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

19:37, 3 липня

Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини, курс – південний/південно-західний.

19:20, 3 липня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний/південний;
  • БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, повз Чернігів, курс – південно-західний;
  • БпЛА на заході Чернігівщини, курс – Десна.
18:50, 3 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:29, 3 липня

Ворожі БпЛА на заході Чернігівщини, курс – південно-західний (Київщина).

18:18, 3 липня

Ворожий БпЛА з Київщини рухається на Чернігівщину.

18:16, 3 липня

Ворожі БпЛА у напрямку Чернігова зі сходу.

18:07, 3 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА між населеними пунктами Мена і Березина, курс – південно-західний.

17:08, 3 липня

Ворожий БпЛА наближається до Києва з північного сходу.

16:53, 3 липня

Ударний БпЛА з Чернігівщини прямує на Київщину, курс південно-західний.

16:14, 3 липня

Чернігівська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

15:04, 3 липня

Сумська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.