Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.

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Де рухаються "Шахеди"

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті