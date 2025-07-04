Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на нічну атаку

Станом на о пів на 10 годину ранку іще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після російського удару.

Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар,

– підкреслив президент.

Загалом ворог застосував для атаки 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "Шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні.

Зеленський наголосив, що перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в ЗМІ телефонної розмови Трампа з Путіним.

Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч,

– наголосив Зеленський.



