Близько 16:14 на Чернігівщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Незабаром небезпека поширилася і на Київщину, передає 24 Канал.

Дивіться також Атака ворожих дронів по будівлі ТЦК в Полтаві: з'явилися кадри влучань

Що коїться на Київщині

О 16:53 Повітряні сили повідомили, що ударний БпЛА з Чернігівщини прямує на Київщину, курс південно-західний.

Монітори писали про рух ворожого дрона наступне. Спершу він рухався вектором на Броварський район (Усовка / Згурівка), потім на Велику Димерку з подальшим рухом на Бровари / Київ. Опісля безпілотник відвернув від столиці вектором на Чернігівську область, а пізніше взяв повторний курс на столицю.

Ворожий БпЛА наближається до Києва з північного сходу,

– написали військові о 17:08