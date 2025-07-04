Местные телеграмм-каналы сообщают о ряде мощных взрывов, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Киев

В 00:27 Воздушные силы предупредили о цели на Киев.

Впоследствии мониторы сообщили, что могли лететь 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

А уже в 2:30 появилось новое предупреждение для Киева и Василькова об угрозе баллистики. Через несколько минут – еще одно.

По данным мониторинговых каналов на этот раз, предварительно, было применено примерно 3 – 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.