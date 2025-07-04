Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника польського МЗС Польщі Радослава Сікорського у соцмережі Х.

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Удар по Києву пошкодив консульський відділ посольства Польщі

Вранці 4 липня глава МЗС Польщі заявив, що консульський відділ посольства Польщі був пошкоджено під час атаки російських військ по Києву.

Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони,

– додав Сікорський.

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До слова, у ніч проти 4 липня ворожі сили Росії атакував 550 засобами повітряного нападу. Основним напрямком ворожого удару був Київ.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу ворога.