О них сообщала городская власть – мэр Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия снова терроризирует Украину "Шахедами", также взлетали МиГ-31К

Что известно о последствиях массированного налета на Киев ночью 4 июля

03:30, 4 июля

Есть возгорания на ряде локаций. КМВА просит после завершения тревоги позакрывать дома окна из-за высокой концентрации продуктов горения.

03:15, 4 июля

Вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы, – Кличко.

На 4 локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БпЛА вблизи жилых домов, – КГВА.

03:05, 4 июля

КГВА информирует:

В Голосеевском районе ранен мужчина.

Сейчас фиксируем и уточняем информацию по последствиям атаки и пострадавших во всех районах.

До отбоя оставайтесь в укрытиях!

02:40, 4 июля

В Соломенском районе еще один пожар – во дворе, горят авто.

02:25, 4 июля

Киевская область. Массированная атака БпЛА продолжается, последствия фиксируют в 5 районах на 11 локациях.

Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах. В настоящее время о пострадавших информации не было.

02:20, 4 июля

Святошинский район – пожар во дворе жилого дома. Вероятно, есть пострадавшие.

В Соломенском районе возгорание на крыше частного дома. Также вызов медиков.

02:00, 4 июля

Последствия вражеской атаки уже фиксируют на более чем 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.

Много пострадало жилой застройки. Атака продолжается.

01:30, 4 июля

В настоящее время в Киеве, предварительно, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. КГВА уточняет информацию о пострадавших.

В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории, без пожара. Также в этом районе упал дрон без детонации.

00:30, 4 июля

Атака на Киев началась еще вечером 3 июля. После полуночи она продолжилась – раздавались взрывы и активно работала ПВО.

Также от Воздушных сил была информация о взлете МиГ-31К, а мониторы писали, что эти самолеты запустили "Кинжалы" в сторону Киева.

Добавим, что этой ночью работала Противовоздушная оборона и раздавались взрывы из-за атаки дронов в Павлограде на Днепропетровщине, в Полтаве и во многих других регионах Украины.

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