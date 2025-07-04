О них сообщала городская власть – мэр Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Хронология атаки Россия снова терроризирует Украину "Шахедами", также взлетали МиГ-31К
Что известно о последствиях массированного налета на Киев ночью 4 июля
Есть возгорания на ряде локаций. КМВА просит после завершения тревоги позакрывать дома окна из-за высокой концентрации продуктов горения. Вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы, – Кличко. На 4 локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БпЛА вблизи жилых домов, – КГВА. КГВА информирует: В Голосеевском районе ранен мужчина. Сейчас фиксируем и уточняем информацию по последствиям атаки и пострадавших во всех районах. До отбоя оставайтесь в укрытиях! В Соломенском районе еще один пожар – во дворе, горят авто. Киевская область. Массированная атака БпЛА продолжается, последствия фиксируют в 5 районах на 11 локациях. Святошинский район – пожар во дворе жилого дома. Вероятно, есть пострадавшие. В Соломенском районе возгорание на крыше частного дома. Также вызов медиков. Последствия вражеской атаки уже фиксируют на более чем 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. В настоящее время в Киеве, предварительно, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. КГВА уточняет информацию о пострадавших. Атака на Киев началась еще вечером 3 июля. После полуночи она продолжилась – раздавались взрывы и активно работала ПВО.
Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах. В настоящее время о пострадавших информации не было.
Много пострадало жилой застройки. Атака продолжается.
В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории, без пожара. Также в этом районе упал дрон без детонации.
Также от Воздушных сил была информация о взлете МиГ-31К, а мониторы писали, что эти самолеты запустили "Кинжалы" в сторону Киева.
Есть возгорания на ряде локаций. КМВА просит после завершения тревоги позакрывать дома окна из-за высокой концентрации продуктов горения.
Вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы, – Кличко.
На 4 локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БпЛА вблизи жилых домов, – КГВА.
КГВА информирует:
В Голосеевском районе ранен мужчина.
Сейчас фиксируем и уточняем информацию по последствиям атаки и пострадавших во всех районах.
До отбоя оставайтесь в укрытиях!
В Соломенском районе еще один пожар – во дворе, горят авто.
Киевская область. Массированная атака БпЛА продолжается, последствия фиксируют в 5 районах на 11 локациях.
Святошинский район – пожар во дворе жилого дома. Вероятно, есть пострадавшие.
В Соломенском районе возгорание на крыше частного дома. Также вызов медиков.
Последствия вражеской атаки уже фиксируют на более чем 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.
В настоящее время в Киеве, предварительно, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. КГВА уточняет информацию о пострадавших.
Атака на Киев началась еще вечером 3 июля. После полуночи она продолжилась – раздавались взрывы и активно работала ПВО.
Добавим, что этой ночью работала Противовоздушная оборона и раздавались взрывы из-за атаки дронов в Павлограде на Днепропетровщине, в Полтаве и во многих других регионах Украины.
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