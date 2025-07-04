Взрывы прогремели в городе Павлоград. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах в Павлограде

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили еще в 21:06 3 июля.

Все это время в регионе фиксировали вражеские цели.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак призвал не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

БпЛА на юге Днепропетровщины, курс – северный/северо-западный,

– писали в Воздушных силах уже в 1:15.

Вскоре после этого предупреждения, в 01:25, стало известно о взрывах в Павлограде.

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Сейчас местные власти не комментировали о возможных последствиях атаки.

Опасность сохраняется во многих областях. Взрывы во время этой атаки уже прозвучали в Киеве, Киевской и Полтавской областях.