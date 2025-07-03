Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.
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Что известно о взрывах на Полтавщине
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 19:53.
"Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления", – писали в Воздушных силах.
Примерно через полчаса там предупредили о "Шахеде" в направлении Полтавы с севера.
А в 21:03 очередной БпЛА снова пытался приблизиться к городу. Из-за этого были слышны взрывы.
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В области работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
– написал Владимир Когут в 21:05.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова призвала во время воздушной тревоги не публиковать, где раздаются взрывы, не снимать и не распространять фото и видео.
Напомним, что 3 июля Россия ударила по Полтавской общине. Из-за атаки погибли 2 человека, еще 59 – пострадали.