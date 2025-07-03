В 16:52 в Киевской области раздалась сирена. Военные заявили о движении ударного беспилотника из Черниговской области, передает 24 Канал.

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Взрывы в Киевской области

В 17:20 Киевская областная военная администрация предупредила о движении вражеских БПЛА. Там подчеркнули, что в регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении властей.

К слову, вражеский беспилотник был замечен и в небе над Киевом в районе Троещины. В столице тоже объявили тревогу.

Напомним, что ночью и утром 3 июля россияне терроризировали дронами и баллистикой несколько украинских городов. В частности, Полтаву и Одессу.

Так, 3 июля около 12:50 оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Одессы. По предварительным данным, атака совершена баллистической ракетой типа "Искандер-М". В результате ракетного удара погибли два человека, еще шестеро пострадали. Среди пострадавших – члены экипажа находившегося в порту иностранного гражданского судна.

Повреждены объекты припортовой инфраструктуры и гражданское судно под флагом Сан-Томе и Принсипи.