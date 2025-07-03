Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Днепр-OSINT". Канал опубликовал соответствующие спутниковые снимки.
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Что видно на снимках
Ранее в СБУ сообщили, что в результате дроновой атаки уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Теперь это подтверждают спутниковые снимки.
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На спутниковых снимках действительно видны следы от поражения трех вертолетов, а вблизи ЗГРК "Панцирь-С1" – следы пожара, вероятно, он поврежден,
– пишет специалист с псевдонимом "Гарбуз".
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Кроме того, поражения подтверждают спутниковые фото от NV за 1 июля. Речь идет о пожарах на точках стоянки вертолетов и на двух точках систем ПВО, а также незначительных повреждениях инфраструктуры аэродрома.