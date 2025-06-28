Речь идет о нескольких вертолетах и ракетно-пушечном комплексе. Где расположен пораженный объект оккупантов, показывает на карте 24 Канал.

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СБУ атаковала аэродром "Кировское"

В результате украинского удара подтверждено уничтожение многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Аэродром "Кировское" расположен вблизи одноименного поселка в оккупированном Крыму, южнее села Красносельское.

Где расположен аэродром "Кировское": смотрите на карте

Напомним, накануне СБУ вместе с ССО провели спецоперацию на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области России. В результате атаки дальнобойных дронов уничтожено 2 российских бомбардировщика СУ-34, еще 2 истребителя повреждены.

Кроме того, начался пожар технико-эксплуатационной части аэродрома, что является критически важной инфраструктурой военного объекта. Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.