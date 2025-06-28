Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Какие последствия атаки на аэродром "Кировское" в Крыму

"Крымский ветер" предполагает, что могут быть поражены склады и объекты ПВО. Кроме этого, есть попадание по одной из авиационных стоянок, видно горящий вертолет. Взрывались и топливные баки истребителей Су.

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А на одном из видео в сети слышно, как взрывается боекомплект на аэродроме.

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В районе аэродрома в период с 2:50 до 03:02 прозвучало 5 – 6 взрывов, а перед тем был слышен пролет дронов. Также нам сообщили, что около 01:30 в Джанкойском районе стреляла росПВО, возможно, по тем же БПЛА,

– говорится в заметке.

Сильные пожары в аэропорту зафиксировали спутники NASA.

Пожары на аэродроме "Кировское" / Фото "Крымский ветер"

Стрелками указаны центры очагов.