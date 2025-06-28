Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер".

Дивіться також Атака на російський аеродром "Маринівка": показуємо, де він розташований

Які наслідки атаки на аеродром "Кіровське" в Криму

"Крымский ветер" припускає, що можуть бути уражені склади та об'єкти ППО. Окрім цього, є влучання по одній з авіаційних стоянок, видно гелікоптер, який горить. Вибухали і паливні баки винищувачів Су.

Де аеродром "Кіровське" в Криму: показуємо на карті

А на одному з відео в мережі чутно, як вибухає боєкомплект на аеродромі.

Росіяни фільмують наслідки атаки в Криму: дивіться відео (обережно, лайка!)

В районі аеродрому в період з 2:50 до 03:02 пролунало 5 – 6 вибухів, а перед тим було чути проліт дронів. Також нам повідомили, що близько 01:30 у Джанкойському районі стріляла росППО, можливо, по тих самих БпЛА,

– ідеться в дописі.

Сильні пожежі на летовищі зафіксували супутники NASA.

Пожежі на аеродромі "Кіровське" / Фото "Крымский ветер"

Стрілками вказано центри вогнищ.