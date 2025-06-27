24 Канал розповідає, де саме в Росії розташований аеродром "Маринівка".

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Що відомо про аеродром "Маринівка" і де він на карті

На аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області Росії сталася потужна атака. СБУ та Сили спецоперацій знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два – пошкодили. Саме ці літаки окупанти активно використовують для бомбардувань і скидання КАБів по українських містах.

За даними СБУ, удару по аеродрому було завдано з допомогою далекобійних дронів. Унаслідок атаки виникла пожежа у техніко-експлуатаційній частині аеродрому – саме там окупанти готують літаки до вильоту, проводять техобслуговування та ремонти.

Де розташований аеродром "Маринівка": показуємо на карті Росії

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Цей удар став важливою відповіддю на масовані авіаатаки Росії.

Українські військові продовжують стійко тримати оборону та завдавати противнику значних втрат.