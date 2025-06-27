24 Канал рассказывает, где именно в России расположен аэродром "Мариновка".

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Что известно об аэродроме "Мариновка" и где он на карте

На аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области России произошла мощная атака. СБУ и Силы спецопераций уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два – повредили. Именно эти самолеты оккупанты активно используют для бомбардировок и сброса КАБов по украинским городам.

По данным СБУ, удар по аэродрому был нанесен с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки возник пожар в технико-эксплуатационной части аэродрома – именно там оккупанты готовят самолеты к вылету, проводят техобслуживание и ремонты.

Где расположен аэродром "Мариновка": показываем на карте России

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Этот удар стал важным ответом на массированные авиаатаки России.

Украинские военные продолжают стойко держать оборону и наносить противнику значительные потери.