Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Дніпро-OSINT". Канал опублікував відповідні супутникові знімки.

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Що видно на знімках

Раніше в СБУ повідомили, що унаслідок дронової атаки знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 і Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Тепер це підтверджують супутникові знімки.

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На супутникових знімках дійсно видно сліди від ураження трьох гелікоптерів, а поблизу ЗГРК "Панцир-С1" є сліди пожежі, ймовірно, його пошкоджено,

– пише фахівець із псевдонімом "Гарбуз".

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Окрім того, ураження підтверджують супутникові фото від NV за 1 липня. Йдеться про пожежі на точках стоянки вертольотів і на двох точках систем ППО, а також незначні пошкодження інфраструктури аеродрому.