Атака сталася у ніч на 28 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ завдали ударів по аеродрому окупантів у Криму

В ніч на 28 червня дрони СБУ атакували аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога,

– розповіли у СБУ.

Підтверджено знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Протягом ночі на аеродромі відбувалася вторинна детонація.

СБУ завдали ударів по аеродрому "Кіровське": дивіться відео від джерел 24 Каналу в СБУ

Вибухи на аеродромі "Кіровське" у Криму: дивіться відео від джерел 24 Каналу в СБУ