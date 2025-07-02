Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NV. Видання публікує супутникові знімки, що підтверджують масштабну пожежу.

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Що видно на знімках

Раніше космічний проєкт NASA, що фіксує пожежі з орбіти Землі, надавав інформацію про загоряння 28 червня – якраз опісля атаки Сил оборони України.

Супутникові фото від NV підтверджують, що пожежі були на точках стоянки вертольотів і на двох точках систем ППО. Також помітні незначні пошкодження інфраструктури "Кіровського", деяких будівель на території.

Супутниковий знімок "Кіровського" від 1 липня / Фото NV

Окрім того, кадри кращої якості публікував "Дніпро-OSINT". На них зафіксовано не лише пожежу, а й залишки трьох знищених вертольотів. Автори проєкту підтверджують також і пошкодження щонайменше однієї системи ППО "Панцир-С1".

Супутниковий знімок "Кіровського" / Фото "Дніпро-OSINT"

Нагадаємо, у СБУ підтвердили знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

