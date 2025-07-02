Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Издание публикует спутниковые снимки, подтверждающие масштабный пожар.

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Что видно на снимках

Ранее космический проект NASA, фиксирующий пожары с орбиты Земли, предоставлял информацию о возгорании 28 июня – как раз после атаки Сил обороны Украины.

Спутниковые фото от NV подтверждают, что пожары были на точках стоянки вертолетов и на двух точках систем ПВО. Также заметны незначительные повреждения инфраструктуры "Кировского", некоторых зданий на территории.

Спутниковый снимок "Кировского" от 1 июля / Фото NV

Кроме того, кадры лучшего качества публиковал "Днепр-OSINT". На них зафиксировано не только пожар, но и остатки трех уничтоженных вертолетов. Авторы проекта подтверждают также и повреждения по меньшей мере одной системы ПВО "Панцирь-С1".

Спутниковый снимок "Кировского" / Фото "Днепр-OSINT"

Напомним, в СБУ подтвердили уничтожение многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

