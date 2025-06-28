И по состоянию на вечер 28 июня их площадь увеличилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Огонь распространился до центра аэродрома

В сети показали спутниковый снимок аэродрома "Кировское", сделанный примерно в 14 часов дня.

На нем и заметно, что на пораженном аэродроме значительно увеличилась площадь пожаров.

Ситуация на аэродроме в первой половине дня: смотрите видео

Постепенно огонь сместился в центральную часть аэродрома.

На аэродроме "Кировское" распространяется огонь / Фото "Крымского ветра"

Напомним, что на аэродроме "Кировское" россияне потеряли 3 вертолета Ми-8, Ми-26 и Ми-28 и ЗГРК "Панцирь-С1".

Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складах хранения боеприпасов, а также разведывательных и ударных БпЛА врага,

– рассказывали в СБУ.

Аэродром расположен вблизи одноименного поселка в оккупированном Крыму.