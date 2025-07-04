Вибухи пролунали у місті Павлоград. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Павлограді

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще о 21:06 3 липня.

Увесь цей час у регіоні фіксували ворожі цілі.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний,

– писали у Повітряних силах уже о 1:15.

Невдовзі після цього попередження, о 01:25, стало відомо про вибухи у Павлограді.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.

Наразі місцева влада не коментувала про можливі наслідки атаки.

Небезпека зберігається у багатьох областях. Вибухи під час цієї атаки уже пролунали на у Києві та Київській області та на Полтавщині.