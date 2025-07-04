В результате атаки в Киеве частично перекрыто движение транспорта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Движение транспорта в Киеве

В результате ночной атаки по Киеву движение транспорта на улице Жмеринской, улице Якуба Коласа и проспекта Отрадном частично перекрыто

В КГГА отметили, что движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано.

А троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

"Киевпастранс" просит пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрута.

Из-за ночного обстрела столицы изменены маршруты ряда автобусов. Поэтому, автобусы курсируют:

№ 78 – от станции метро "Васильковская" до Кольцевой дороги;

№ 9 – в направлении станции метро "Лукьяновская" по маршруту № 69;

№ 69 – в направлении улицы Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9;

№ 2 – от улицы Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда на улицу Вахтанга Кикабидзе;

№ 75 – с улицы Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".

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К слову, в результате вражеского обстрела Киева зафиксировано повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города.

Пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.

Kyiv City Express пока выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

