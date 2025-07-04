Внаслідок атаки в Києві частково перекритий рух транспорту. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМДА.
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Перекритий рух транспорту у Києві
Внаслідок нічної атаки по Києву рух транспорту на вулиці Жмеринській, вулиці Якуба Коласа та проспекту Відрадному частково перекритий
В КМДА зазначили, що рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований.
А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.
"Київпастранс" просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту.
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До слова, внаслідок ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста.
Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.
Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.