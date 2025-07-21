Такое мнение высказал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Телеграфу".

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Как Россия может напасть на НАТО?

По мнению бельгийского министра, россияне вряд ли начнут действовать с полномасштабного вторжения на территорию Североатлантического альянса. Он предположил, что это может напоминать сценарий Донбасса в 2014 году.

Все начинается с "восстания" русскоязычного меньшинства, которое должна "защитить родина". Затем появляются так называемые "зеленые человечки", якобы не российские военные, а просто люди, которые вдруг пришли защищать русское меньшинство,

– говорит Франкен.

По его словам, подобное развитие событий было в Грузии и Молдове. В то же время он считает, что Россия не решится открыто атаковать одну из стран-членов НАТО, в частности с Финляндией, поскольку там осознают, что проигрывают.

"Подход будет гораздо более изощренным. Условно говоря, они могут захватить город, например, в Эстонии, а потом сказать: "Нам нужно защитить русских здесь. Этот город наш. Это – Россия", – добавляет руководитель оборонного ведомства.

К слову, в европейских столицах уже давно допускают, что Россия может попытаться атаковать страны НАТО, хотя бы косвенным образом. Плацдармом для этого для соответствующего замысла может стать именно Беларусь.