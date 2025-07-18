Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что военный такого уровня как Кристофер Донахью просто так, без реальных намерений, не поднял бы такую тему. По его мнению, для этого были веские причины.

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Почему на Западе заговорили об угрозах со стороны Калининграда?

Андрей Рыженко отметил, что в Калининградской области сконцентрировано большое количество российских сил, в частности ракеты Искандер, в которых радиус действия 500 километров, и системы С-400. Это оружие может угрожать европейским странам, ведь область расположена в центральной Европе.

Говорится о Балтийских странах, Польше и Германии. Я думаю, что это (заявление генерала США – 24 Канал) прозвучало для того, чтобы напомнить России, что не так все просто,

– сказал он.

Заявление НАТО о подготовке плана нейтрализации Калининградской области, по мнению капитана 1 ранга запаса ВМС, имеет серьезный геополитический знак.

Отметим, Европа и США имеют ограниченное время, примерно до 2027 года, чтобы подготовиться к вероятному одновременному конфликту с Россией и Китаем. Об этом заявил новоназначенный командующий силами США в Европе Алексус Гринкевич, подчеркнув, что угрозы от Пекина и Москвы взаимосвязаны. По его словам, союзникам необходимо срочно наращивать оборонные расходы и обеспечение, ведь нападение Китая на Тайвань может стать триггером для российской атаки в Европе.