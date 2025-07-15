Сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Рютте в интервью Fox News.

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Как Китай может использовать Россию?

По словам журналиста, в случае, если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, то перед этим, вполне возможно, позвонит Путину и попросит, чтобы тот отвлек внимание Запада и атаковал территорию НАТО.

Большинство политических экспертов считают, что все это взаимосвязано. Потому что всегда считалось, что китайцы могут напасть на Тайвань как на своего рода изолированный субъект, который, кстати, сам по себе, конечно, достаточно большой,

– отметил Рютте.

Генсек НАТО добавил, что Китай, Северная Корея и Иран поддерживают Россию в войне против Украины.

"Китай делает это не просто так. Это действительно дает им рычаги влияния на их младшего партнера Владимира Путина. И ясно, что если они нападут на Тайвань, то заставят Путина напасть на Европу", – подчеркнул он.

Рютте отметил, что НАТО – это не только о безопасности Европы, но и о стратегических интересах самих Соединенных Штатов. Именно поэтому, по его словам, Вашингтон должен гарантировать защищенность Атлантики, Арктики и Европы.