Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Китай резко активизировал свое военное присутствие вокруг Тайваня – в воздухе, на море и с помощью ракетных систем.

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Китай усиливает давление на Тайвань

По данным издания, в США и Тайване говорят о повышенной угрозе внезапной атаки.

По информации источников, китайские силы достигли такого уровня боевой подготовки, что способны "в любой момент перейти от мирного времени к полномасштабным действиям".

Особую тревогу вызывает постоянное присутствие не менее 10 кораблей ВМС и береговой охраны Китая вблизи Тайваня. В Пентагоне отмечают, что это создает потенциальную возможность блокады острова всего за несколько часов.

В условиях политического давления и военной угрозы мировое сообщество все пристальнее следит за развитием событий в регионе.

К слову, Китай отправляет своих военных в Украину для сбора информации о современной войне, чтобы подготовиться к возможному вторжению на Тайвань.

Китайские офицеры и наемники, вероятно, действуют по указаниям Пекина, консультируют российских военных и анализируют тактику обеих сторон.