Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку политического обозревателя Гордона Чанга для американского издания The Hill.

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Зачем Китаю отправлять солдат в Украину

Чанг ссылается на сообщения украинских властей об участии сотен граждан Китая в боевых действиях на стороне российской армии. По данным источников, речь идет преимущественно о наемниках, которые не были официально отправлены Пекином. В то же время агентство Reuters сообщало, что на фронте также присутствуют китайские офицеры, которые собирают данные о тактике обеих сторон. Их деятельность, вероятно, происходит по прямым указаниям из Пекина.

По мнению Ричарда Фишера из Центра международной оценки и стратегии в Вашингтоне, Китай пытается изучить опыт российско-украинской войны, чтобы усилить боеспособность собственной армии.

Если армия Китая сможет понять и расширить уроки украинского поля битвы, она может значительно увеличить свои шансы на быструю победу в блицкриге на Тайване,

– отметил эксперт.

Чанг предполагает, что китайские офицеры не только наблюдают за ходом боевых действий, но и могут консультировать российских военных. А участие китайских наемников, по мнению экспертов, происходит по меньшей мере с молчаливого согласия китайских властей.

"Си Цзиньпин уделяет особое внимание взаимодействию своих граждан с близкими партнерами, такими как Россия. Несколько сотен китайцев военного возраста, которые покинули страну, чтобы воевать в чужой войне, – это, бесспорно, то, о чем Пекин мог бы знать", – сказал аналитик из чешского центра Sinopsis Чарльз Бертон.

Он также выразил обеспокоенность, что в будущем Россия может отплачивать Китаю за поддержку, в том числе и участием в возможной войне за Тайвань. По такому сценарию в потенциальном конфликте на стороне Пекина могут выступить не только российские, но и северокорейские войска.

Китай, вероятно, видит большое преимущество в том, что его военные, даже в статусе наемников, присутствуют в Украине. США и другие страны не ввели никаких санкций за поддержку России, поэтому Пекин чувствует себя безнаказанно, – резюмировал Чанг.

К слову, ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь отрицал причастность правительства страны к участию граждан КНР в войне России против Украины. Представитель китайского МИД отметил, что поведение отдельных граждан за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и принимать необходимые консульские и другие действия.