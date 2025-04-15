Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзинь в комментарии журналистам относительно обращения пленных китайцев к руководству своей страны с просьбой забрать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как Китай отреагировал на обращение своих граждан

Линь Цзянь в комментарии отметил, что позиция китайского правительства по этому вопросу остается четкой.

Мы выдали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны,

– заявил представитель

По его словам, сейчас проверяют информацию о пленных на войне в Украине китайцев и уточняют все связанные с этой ситуацией обстоятельства. Их поведение будут рассматривать, согласно действующему китайскому законодательству.

"Поведение отдельных граждан КНР за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и принимать необходимые консульские и другие действия", – добавил спикер внешнедипломатического ведомства.

Он добавил, что позиция Китая относительно "украинского кризиса", как Пекин называет войну России против Украины, является последовательной и четкой и заключается в "содействии мирным переговорам для прекращения конфликта", поэтому призвал не прибегать к тем или иным манипуляциям.

"Мы просим все соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и использования этой ситуации для собственного пиара или рекламы", – резюмировал Линь Цзянь.

Напомним, пленные Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо заявили, что хотят вернуться домой в Китай в рамках обмена. Они признают дома их накажут за участие в боевых действиях в другой стране. И домой все равно хотят.