Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзінь у коментарі журналістам стосовно звернення полонених китайців до керівництва своєї країни з проханням забрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як Китай відреагував на звернення своїх громадян

Лінь Цзянь у коментарі зазначив, що позиція китайського уряду стосовно цього питання залишається чіткою.

Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони,

– заявив речник

За його словами, наразі перевіряють інформацію про полонених на війні в Україні китайців та уточнюють всі пов’язані з цією ситуацією обставини. Їхню поведінку розглядатимуть, згідно з чинним китайським законодавством.

"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", – додав спікер зовнішньодипломатичного відомства.

Він додав, що позиція Китаю стосовно "української кризи", як Пекін називає війну Росії проти України, є послідовною та чіткою і полягає в "сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту", тому закликав не вдаватися до тих чи інших маніпуляцій.

"Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації для власного піару чи реклами", – резюмував Лінь Цзянь.

Нагадаємо, полонені Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо заявили, що хочуть повернутися додому у Китай у рамках обміну. Вони визнають вдома їх покарають за участь у бойових діях в іншій країні. Та додому все одно хочуть.