Окупанти вербують іноземців до армії через посередників. Людям пропонують роботу, не пов'язану зі службою.

Чжан каже, що спершу відмовлявся брати участь у бойових діях, бо хотів бути реабілітологом. Але згодом його відправили на фронт.

Ван заявив, що йому спочатку пропонували працювати будівельником. Інформацію про контракт із ЗС РФ від нього приховували. Росіяни не навели деталі щодо обов'язків за контрактом та не вказали, яку винагороду той отримає.