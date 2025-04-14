Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Укрінформ.
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Що розповіли китайські полонені на пресконференції 14 квітня
Додамо, що раніше китайські військові підтвердили свою участь у війні проти України. Ними командували росіяни.
Чому китайці повелися на російську пропаганду
В КНР пропагують "дружнє ставлення до Росії".
Будь-яка інформація – про перемоги Росії. У китайських соцмережах можна побачити людей у формі, рекламу. У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні.
Росіяни приховують інформацію від рекрутів
Окупанти вербують іноземців до армії через посередників. Людям пропонують роботу, не пов'язану зі службою.
Чжан каже, що спершу відмовлявся брати участь у бойових діях, бо хотів бути реабілітологом. Але згодом його відправили на фронт.
Ван заявив, що йому спочатку пропонували працювати будівельником. Інформацію про контракт із ЗС РФ від нього приховували. Росіяни не навели деталі щодо обов'язків за контрактом та не вказали, яку винагороду той отримає.
Хто ще воює проти України
Рекрутер привіз китайців до місця збору в Росії. Там уже було близько 20 іноземців. Швидше за все, це були громадяни Середньої Азії, Гани, Іраку.
Як росіяни вербують іноземців в армію
Коли Ван шукав роботу, то натрапив у тіктоку на дуже якісно зняті відео з рекламою долучення до російської армії.
Як китайці потрапили на війну проти України
Обидва не були військовими. Чжан в цивільному житті працював пожежником-рятувальником, а Ван втратив роботу через ковід і шукав, як заробити.