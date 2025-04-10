Під час допиту китаєць розповів, як відбувалася комунікація між громадянами КНР та росіянами, передає 24 Канал.

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Що розказав китаєць

За словами полоненого, ним та його товаришами командував росіянин.

Він просто казав нам, що робити. І ми за ним повторювали,

– пояснив чоловік.

Також він розказав, як втратив сво зброю. Вони разом із іншим окупантом ховалися у дерев'яному укритті, там їх атакував дрон, який і пошкодив зброю – автомат Калашнікова.

До слова, раніше один із полонених китайців розповів, як опинився в російській армії. До окупаційного війська він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів. Чоловік розповів, що прагнув стати військовослужбовцем та отримати російське громадянство. Він пройшов підготовку на території окупованої Луганщини у складі групи, сформованої з інших громадян Китаю. З росіянами вони спілкувалися жестовою мовою та через мобільного перекладача.