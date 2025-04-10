Во время допроса китаец рассказал, как происходила коммуникация между гражданами КНР и россиянами, передает 24 Канал.

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Что рассказал китаец

По словам пленного, им и его товарищами командовал россиянин.

Он просто говорил нам, что делать. И мы за ним повторяли,

– объяснил мужчина.

Также он рассказал, как потерял свое оружие. Они вместе с другим оккупантом прятались в деревянном укрытии, там их атаковал дрон, который и повредил оружие – автомат Калашникова.

К слову, ранее один из пленных китайцев рассказал, как оказался в российской армии. К оккупационному войску он присоединился через посредника в КНР, заплатив 300 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что стремился стать военнослужащим и получить российское гражданство. Он прошел подготовку на территории оккупированной Луганщины в составе группы, сформированной из других граждан Китая. С россиянами они общались на жестовом языке и через мобильного переводчика.