Общее в этих материалах одно – они продвигают идею стать наемником в российских вооруженных силах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Китайцы в плену ВСУ: Пекин будет молчать, но будут определенные шаги в отношении России

Россияне вербуют китайцев на войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании двух граждан Китая в Донецкой области. По его словам, эти мужчины являются частью группы из по меньшей мере 155 китайских наемников, которые воюют на стороне России. Президент также подчеркнул, что Россия ведет системную кампанию по вербовке китайцев, используя для этого соцсети вроде Douyin (аналог TikTok).

Зеленский потребовал ответа от Пекина, обвинив его в том, что он закрывает глаза на вербовку Россией своих граждан. Известно, что во время конфликта Россия использовала или пыталась вербовать иностранных наемников или солдат, в частности из Северной Кореи, Сирии и Ливии.

Что предлагают китайцам за службу в армии России

В китайских социальных сетях легко найти многочисленные клипы о приеме на работу. Все они отмечают предлагаемой плате от 60 000 до 200 000 юаней (8 000–14 000 долларов) в качестве бонуса за подписание контракта и месячную зарплату в размере около 18 000 юаней (почти 2 500 долларов).

Одно видео, которое просмотрели сотни тысяч на разных платформах, похоже на российское объявление о приеме на работу с китайскими субтитрами. Там показано кавказских мужчин, которые оставляют свою работу, чтобы воевать, и спрашивает зрителей: "Вы хотите продемонстрировать силу здесь? Это тот путь, к которому вы стремитесь? Вы жесткий человек, будьте как они!"

В другом ролике российская инфлюенсерка разговаривает со своими более чем 300 000 подписчиков на китайском языке, рекламируя финансовые преимущества вступления в российскую армию, бонусы за подписку и ежемесячные выплаты от российского правительства и военных, а также льготы на жилье, медицинское обслуживание и уход за детьми.

"Обученный опытными тренерами, оснащен лучшим профессиональным оборудованием. В Москве могут записаться все желающие до 60 лет, независимо от прохождения военной службы за рубежом. Иностранцы и граждане России могут записаться добровольно",

– говорит она.

Зачем китайцы соглашаются на участие в войне

Три недели назад китайский журналист и писатель Чай Цзин брал интервью у гражданина Китая, который присоединился к российским войскам в ноябре 2023 года, прилетев в Россию по туристической визе.

Солдат рассказал ей, что находится в Бахмуте в составе штурмовой группы у передовой. Он сказал, что "деньги сыграли определенную роль" в его решении присоединиться, но главным образом он руководствовался тем, что хотел получить боевой опыт, ведь не имел его во время службы в армии Китая.

Китайский боец, который присоединился к российским войскам, признался, что мог выбрать любую из сторон, но выбрал именно Россию, поскольку там было больше соотечественников. По его словам, получить российскую визу проще, к тому же среди китайцев распространено убеждение, что Москва поддерживает Пекин.

Я понял, что однажды могу здесь умереть, поэтому решил поделиться реальным опытом, поскольку народ Китая давно не переживал войны,

– сказал он.

Он добавил, что он надеется, что Китай сохранит стабильность и "воздержится от начала или присоединения к войнам".

Как на это реагирует официальный Пекин

"Позвольте мне подчеркнуть, что правительство Китая всегда просит граждан Китая держаться подальше от районов вооруженных конфликтов, избегать любой формы участия в вооруженных конфликтах и, в частности, избегать участия в военных операциях любой стороны", – заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Однако фактическое присутствие сотен объявлений о наборе наемников в открытом доступе – и тот факт, что они не удаляются, несмотря на цензуру китайского интернета – вызывает вопросы. В издании подытоживают, что в условиях, когда критические темы в КНР активно блокируются, такая толерантность к вербовочным постам выглядит по меньшей мере как молчаливое согласие.