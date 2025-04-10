Китай может провести определенные меры, чтобы российские спецслужбы меньше действовали на их территории, однако это будет не публично. Такое мнение 24 Каналу озвучил кореевед Николай Полищук.

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Это будут не публичные шаги

Николай Полищук предположил, что если китайские власти не причастны к отправке двух граждан КНР, то Пекин проведет какие-то меры, чтобы спецслужбы России меньше работали на их территории. Потому что Китай не заинтересован в вербовочной деятельности российских властей на его территории. Возможно, это будут превентивные меры.

Пекин будет молчать. Думаю, будут применены определенные не публичные шаги. Потому что никому не нравится, когда на его территории действуют российские спецслужбы, даже если они действуют через соцсети. А еще и для такой страны, как Китай, которая очень болезненно воспринимает любую иностранную деятельность, в частности, разведывательную, на своей территории,

– считает он.

Напомним, в СБУ сообщили, что один из пленных китайцев был завербован представителем России непосредственно в Китае. В феврале 2025 года он прибыл в Москву и подписал контракт.