8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. В подтверждение своих слов украинский лидер выложил видео с одним из пленников.

Также украинская власть потребовала объяснений от Пекина относительно участия граждан Китая в войне. На следующий день коммунисты их предоставили, однако оставили без ответов немало вопросов. Подробности читайте в материале 24 Канала.

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Как китайцы попали в плен ВСУ и что это значит

Сначала все увидели в телеграм-канале президента видео, которое можно назвать даже забавным.

Допрос китайского пленного: смотрите видео

На нем мужчина азиатской внешности и в российской униформе нелепо машет связанными руками и очевидно показывает и комментирует работу украинского беспилотника и обстоятельства, при которых попал в плен. Интересный факт – в метаданных ролика с пленным написано, что это допрос корейца, а не китайца, а сам он называется korean_soldier_2.

Возможно, сначала пленника действительно перепутали, потому что корейских коммунистов уже брали в плен на Курщине, а вот их китайских коллег – еще нет. Впрочем, пленник действительно говорит на китайском, более того – с северным акцентом.

У-у-у-у-у-у! Бум-бум-бум .... У-у-у-у-у! Командер! Бум.... А-а-а-а-а,

– китайский пленник ВСУ эмоционально рассказывает свою историю.

Уже во время пресс-конференции с бельгийским премьером Бартом де Вевером Зеленский рассказал больше деталей. Оказалось, что двух китайцев взяли в плен в Донецкой области бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады в ходе боев в районе сел Тарасовка и Белогоровка. Они были не одни, а в составе подразделения из шести человек.

Мы взяли в плен китайских военных на территории Украины. В бой вступили украинцы в Донецкой области – Тарасовка и Белогоровка – с шестью китайскими военными. Двое в плену. Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая,

– Владимир Зеленский рассказывает обстоятельства взятия в плен граждан КНР.

Президент дал поручение МИД связаться с официальными лицами КНР для объяснений. Также украинский лидер отметил, что это неприемлемая ситуация и она свидетельствует об опасном втягивании в войну на стороне России очередной ядерной державы КНР.

Напомним, сейчас против Украины официально воюют два члена "ядерного клуба" – Россия и КНДР.

Это еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину. Это еще одна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разница: северные корейцы на Курском направлении воевали против нас, китайцы воюют на территории Украины. Думаю, что это важный момент, который нам надо обсуждать с партнерами,

– президент Зеленский обеспокоен участием китайских граждан в российской агрессии.

Беспокойство Зеленского поддержал министр иностранных дел Андрей Сибига: "Мы решительно осуждаем привлечение Россией граждан Китая к ее агрессивной войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил... Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая относительно мира и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН".

Также министр заявил, что в МИД вызван временный поверенный в делах Китая в Украине для официального объявления об осуждении данного факта и объяснений.

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Как отреагировали в Китае и США

Свое беспокойство выразили даже США, которые до этого всем своим видом давали понять, что им нет дела до Украины, но не смогли промолчать, когда на горизонте возник вопрос Китая, с которым сейчас Америка начала новый акт таможенной войны.

Это тревожно. Участие Северной Кореи вызывает беспокойство и тревожно то, что китайские солдаты попали в плен. Китай является главным спонсором России в войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны,

– заявила 8 апреля пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

При этом сам Китай повел себя довольно скромно и ответил традиционно и без сенсаций, объявив пленных "ихтамнетами".

Китай проверяет информацию вместе с украинской стороной. Позвольте мне подчеркнуть, что китайское правительство всегда призывает китайских граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и, в частности, избегать участия в военных операциях любой из сторон,

– заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь во время утреннего брифинга в Пекине 9 апреля.

Китайцы по обе стороны войны

Так что это за ребята воевали на стороне россиян в Украине? Честный ответ – пока мы не знаем. Но точно скоро будем знать больше, потому что как минимум двое китайских граждан сейчас находятся под пристальным наблюдением СБУ и должны рассказать всю свою историю. Собственно, уже понемногу рассказывают.

На данный момент легенда у пленного такова:

в армию РФ он присоединился через посредника в КНР, заплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в ряды вооруженных сил России (это что-то новенькое, потому что раньше это Россия платила наемникам – 24 Канал);

целью мужчины были не деньги, он хотел стать военнослужащим и получить гражданство России (здесь должна была бы зарыдать даже Мария Захарова – 24 Канал);

в Россию китаец официально выехал как турист. Откуда прибыл в незаконно оккупированную часть Украины;

гражданин КНР прошел подготовку на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из других граждан Китая. Некоторые среди группы имели проблемы с законом. Обучение происходило с применением жестов и мобильного переводчика;

языковой барьер преодолеть не получилось, из-за чего он не очень хорошо ориентировался во время штурмовых действий. В ходе боя его группа понесла потери и, не имея возможности продолжать сопротивление, он решил сдаться.

Конечно, можно поверить в историю наивного дурачка, который поверил в "величие России" и променял ее на "величие Китая" – сколько здесь правды, разберутся в СБУ.

Поскольку об инциденте стало уже известно на весь мир, китайским дипломатам будет непросто скрыть эту историю. Не заинтересована в этом и Украина. Также абсолютно точно можно прогнозировать, что у нового посла Украины в КНР Александра Нечитайло сразу будет очень много сложной, но интересной работы. Как и у его китайских коллег и, конечно, СБУ.

То, что граждане КНР участвуют в боевых действиях в Украине, – известно давно. Более того, они воюют с обеих сторон, правда, на стороне оккупантов их больше. Этому есть доказательства, в частности многочисленные видео и тиктоки самих военных. Это касается и граждан других государств – не будет преувеличением сказать, что сейчас в Украине с обеих сторон воюют представители всех континентов (разве кроме Антарктиды, но исключительно из-за невовлеченности Евгения Дикого, которую он исправляет медийной и волонтерской работой).

Главный вопрос – на каких основаниях эти иностранцы воюют.

Китайские добровольцы в составе 110-й бригады ВСУ: смотрите видео

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Если "украинские" китайцы – это добровольцы, которые прибыли защищать Украину по своему усмотрению и по зову сердца, то Россия известна тем, что активно вербует наемников из стран "Глобального Юга" и особо не скрывает, что выбирает из числа так называемых "уязвимых мигрантов".

Доказательством являются многочисленные дипломатические скандалы с обманутыми африканцами, непальцами, кубинцами, арабами и индийцами, которых заманили под видом заработков на войну и бросили на убой. Самая известная история – личное вмешательство премьера Индии Моди в дело возвращения своих граждан, которых Россия заманила на войну.

Это обидно и позорно, но не смертельно. Потому что "полезных идиотов" хватает повсюду, и среди оккупантов есть даже люди с паспортом Украины. При этом целое государство, конечно, должно отвечать за своих граждан.

Нужно понимать, что официальный Пекин – это неистовый миротворец, который публично поддерживает территориальную целостность нашего государства. Конечно, Китай ничего глобально не делает для мира и частенько подыгрывает Путину, хотя мог бы быть настоящим миротворцем. В то же время так же Пекин мог бы больше делать и для России. Впрочем, если граждане КНР оказались в рядах оккупантов по собственной инициативе – это всегда можно списать на эксцесс исполнителя.

Для чего Китаю нужен реальный военный опыт

Но есть и другой путь. По нему сейчас открыто идет КНДР и (очень вероятно) Иран. Это отправка не в индивидуальном порядке через вербовщиков-хедхантеров, а на основании договоренностей между государствами.

Именно на этих основаниях сейчас действуют в Курской области боевые части из КНДР (более 12 000 воинов – и, по словам главнокомандующего Сырского, их количество растет) и запускают по Украине баллистические ракеты.



Также известно об участии в боевых действиях иранских военных инструкторов, которые в боях на фронте не участвуют, но выступают как операторы дронов.

Цель всего этого не только спасение Путина, которому уже не хватает "пушечного мяса", но и приобретение реального боевого опыта. Война в Украине – это полигон для проверки новых тактик и нового оружия, а также новых средств и технологий. Это уникальный опыт, который будет на вес золота, ведь он дает не "сухую теорию", а живую практику.

Есть такая поговорка – генералы готовятся к прошлым войнам. Но война в Украине ее опровергает и показывает, какой будет будущая война.

Не секрет, что КНДР живет войной и ее культ является едва ли не единственным средством сохранения диктаторского режима Кимов. Северные корейцы живут войной и постоянно к ней готовятся.

В похожей ситуации в последние годы живет и Иран – сейчас эта страна, где власть удерживает террористический режим религиозных фанатиков, ожидает атаки со стороны США и Израиля. Силы явно неравные, но иранцы все же имеют своего джокера – это их "Шахеды", тактика использования которых для террора мирного населения россиянами доведена почти до идеала.

Все наработки Москвы очевидно известны и Тегерану. Как и многое другое, потому что Иран направляет своих военных не только на войну в Украине – они действуют и в других "горячих точках", в частности в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане.

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Китай сейчас также оказался в состоянии войны. Пока таможенной, но постоянные заявления Трампа и его приближенных о китайской угрозе и объявленные планы о существенном увеличении военного бюджета до 1 триллиона долларов, на фоне тарифной шизофрении и курса США на автаркию с элементами фашистского режима, будто намекают на то, что прилагательное "таможенная" легко может исчезнуть, – и тогда останется только "война".

Конечно, ее может и не быть, но готовиться к любому развитию событий точно нужно. Потому что Тайвань сам себя не захватит и Владивосток в "родную гавань" сам по себе не вернется.

Китайцев взяли в плен. В интернете один за другим паблики публикуют смешного китайца, который на самом деле далеко не лох. Китайцы приехали учиться, а не заменять россиян на позициях, они имеют свою легенду, понимают русский язык и довольно профессионально ведут себя на поле боя,

– боец "Айдара" Станислав "Осман" Бунятов о "смешном китайце", который на самом деле может быть совсем не "смешным".

Конечно, пока это все предположения, но нынешние события уже давно приучили к тому, что мы уже не можем игнорировать даже лютую конспирологию. Поэтому, когда в плен попадают китайцы, которые воюют как отдельный отряд, – при этом выясняется, что это не единичный случай, – должны рассматривать все варианты.