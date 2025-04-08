Также факт взятия в плен граждан КНР может повлиять на отношения Украины с самим Пекином. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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"Наша дипломатия, военно-политическое руководство понимает, что разыгрывание этой истории на международном уровне должно принести Украине бонусы. Это может иметь свои последствия как во взаимоотношениях с США, так и с самим Китаем. Мне кажется, эти два трека нужно разыгрывать одновременно", – сказал он.

Обратите внимание! Во вторник, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные Сил обороны взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии, в Донецкой области. Это удалось сделать бойцам 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

"Это откроет более широкие переговорные позиции"

Алексей Буряченко отметил, что вскоре украинская делегация будет иметь встречу в Вашингтоне для коммуникации по соглашению о ресурсах. Там Украина будет иметь возможность публично говорить о военных Китая на нашей территории. Кроме того, доказано, что против ВСУ воюют солдаты Северной Кореи.

Это может очень положительно сыграть именно в политической составляющей самих американцев. Для них станет совершенно очевидно, кто здесь прав, кто не прав, на чьей стороне должны стоять США. Мнения американцев – это единственное, что действует на изменение позиции Трампа,

– подчеркнул он.

Отношения с Китаем также нужно налаживать. В частности, Пекин, который хочет работать над сотрудничеством с Европой, не должен позволять своим гражданам воевать на стороне России. Ведь это может сильно ударить по репутации КНР.

"Китай будет все отрицать. Но уже хорошо, что Пекин выйдет и будет отрицать наличие китайских военных на стороне России в войне против Украины. Потому что тогда это откроет гораздо более широкие переговорные позиции для нашего государства в нашем двустороннем диалоге, не через посредников", – объяснил политолог.

Например, это также может ограничить поток контрабанды чипов из Китая в Россию. Потому что Пекин не захочет быть связанным с войной России против Украины. Поэтому украинским дипломатам не стоит оставлять факт взятия в плен граждан КНР без внимания мира.