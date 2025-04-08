Також факт взяття у полон громадян КНР може вплинути на відносини України із самим Пекіном. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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"Наша дипломатія, військово-політичне керівництво розуміє, що розігрування цієї історії на міжнародному рівні має принести Україні бонуси. Це може мати свої наслідки як у взаємовідносинах зі США, так і з самим Китаєм. Мені здається, ці два треки потрібно розігрувати одночасно", – сказав він.

Зверніть увагу! У вівторок, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові Сил оборони взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії, на Донеччині. Це вдалося зробити бійцям 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

"Це відкриє ширші переговорні позиції"

Олексій Буряченко зазначив, що незабаром українська делегація матиме зустріч у Вашингтоні для комунікації щодо угоди про ресурси. Там Україна матиме можливість публічно говорити про військових Китаю на нашій території. Крім того, доведено, що проти ЗСУ воюють солдати Північної Кореї.

Це може дуже позитивно зіграти саме у політичній складовій самих американців. Для них стане абсолютно очевидно, хто тут правий, хто не правий, на чиєму боці мають стояти США. Думки американців – це єдине, що діє на зміну позиції Трампа,

– підкреслив він.

Відносини з Китаєм також потрібно налагоджувати. Зокрема, Пекін, який хоче працювати над співпрацею з Європою, не повинен дозволяти своїм громадянам воювати на боці Росії. Адже це може сильно вдарити по репутації КНР.

"Китай буде все заперечувати. Але вже добре, що Пекін вийде і буде заперечувати наявність китайських військових на боці Росії у війні проти України. Тому що тоді це відкриє набагато ширші переговорні позиції для нашої держави у нашому двосторонньому діалозі, не через посередників", – пояснив політолог.

Наприклад, це також може обмежити потік контрабанди чипів з Китаю до Росії. Тому що Пекін не захоче бути пов’язаним з війною Росії проти України. Тому українським дипломатам не варто залишати факт взяття у полон громадян КНР поза увагою світу.