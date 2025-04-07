Щодо угоди про корисні копалини є багато юридичних нюансів, які треба проговорювати та детально прописувати. Це 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Усе, що стосується інтересів України. Мовиться про інвестиції, розподіл прибутку, доступ до певних технологій, до певних глобальних ринків і так далі", – сказав він.

Американська сторона хоче отримати суттєве зростання своєї частки у відповідних глобальних галузях. У такий спосіб збільшити опосередковані впливи, наприклад, на телекомунікацію, аерокосмос і так далі.

Мотиви сторін абсолютно зрозумілі. Ба більше , абсолютно зрозуміла логістика подальших перемовин як таких. Зрозуміло, що тут багато треба звертати увагу на юридичні складові,

– підкреслив посадовець.

Фінальної версії ще не існує

Михайло Подоляк зазначив, що ініціатором доступу до наших ринків корисних копалин є саме українська сторона. Як заявив президент України Володимир Зеленський, США вже не хочуть працювати у межах безкоштовних програм підтримки обороноздатності України. Вони готові співпрацювати на комерційній основі. Тоді наша держава запропонувала цей проєкт.

Не бачу тут жодних проблем. Є багато спекуляцій навколо цього всього. Є якісь версії і так далі. Але фінальної версії немає, взагалі не існує. Є пропозиції двох сторін,

– розповів він.

Є юридичні компанії, які опікуються переговорним процесом щодо угоди про надра. Є відповідні міністерства, які модерують цей процес. Мовиться про Міністерство фінансів з боку США, Міністерства фінансів, юстиції і економіки з української сторони. Можна буде отримати фінальну версію. За словами радника голови ОПУ, вона абсолютно відповідатиме інтересам України.