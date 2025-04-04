Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра в соцмережі Х.

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Сибіга поговорив з Рубіо

За словами очільника МЗС, він підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям і привітав "лідерство США в цьому питанні".

"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", – вказав Сибіга.

Крім того, український дипломат підтвердив зацікавленість України "у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США як міцного підґрунтя для поглиблення нашого двостороннього партнерства".

Також сторони обговорили і наступні українсько-американські контакти.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував приїзд делегації з Києва, яка прибуде, щоб обговорити угоду щодо корисних копалин. В ЗМІ з посиланням на свого співрозмовника в Офісі Президента повідомили, що українська й американська сторони ще визначаються щодо дати зустрічі стосовно цієї угоди.